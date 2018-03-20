В Киеве исчез молодой парень

Сегодня, 15:42

Виталий Будник ушел из дома по улице Курнатовского 18 марта

 

Парень ушел из дома 18 марта. Фото: kiev.informator.ua
Парень ушел из дома 18 марта. Фото: kiev.informator.ua

В Киеве без вести пропал молодой парень Виталий Будник.

Как пишет "Информатор", с ним нет связи уже два дня.

Парень 2000 года рождения ушел из дома по улице Курнатовского 18 марта. До сих пор его местонахождение неизвестно, сообщили сотрудники сектора ювенальной превенции.

Приметы: на вид 18-20 лет, рост 180-185 сантиметров, худощавый, волосы темно-русые, короткие.

Любую информацию о местонахождении парня можно сообщить по номеру 102.

Также мы сообщали, что в Киеве разыскивают 25-летнего Максима Нестулю. Мужчина пропал в ночь на 28 февраля.

Ранее необычный случай произошел в Оболонском районе столицы. Как сообщают в полиции Киева, от бабушки сбежал четырехлетний внук по имени Саша. Ребенка удалось разыскать.

Напомним, ранее стали известны подробности нашумевшей истории с исчезновением двух девочек-подростков в Киеве, которые ушли выгуливать собак на Троещине и не вернулись вовремя домой. Как оказалось, школьницы – 10-летняя Вероника Пивень и 12-летняя Анжелика-Мария Брусова – решили какое-то время провести в пустующей квартире, оставшейся после смерти бабушки одной из них.
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