В Киеве исчез молодой парень

В Киеве без вести пропал молодой парень Виталий Будник.

Как пишет "Информатор", с ним нет связи уже два дня.

Парень 2000 года рождения ушел из дома по улице Курнатовского 18 марта. До сих пор его местонахождение неизвестно, сообщили сотрудники сектора ювенальной превенции.

Приметы: на вид 18-20 лет, рост 180-185 сантиметров, худощавый, волосы темно-русые, короткие.

Любую информацию о местонахождении парня можно сообщить по номеру 102.

Также мы сообщали, что в Киеве разыскивают 25-летнего Максима Нестулю. Мужчина пропал в ночь на 28 февраля.

Ранее необычный случай произошел в Оболонском районе столицы. Как сообщают в полиции Киева, от бабушки сбежал четырехлетний внук по имени Саша. Ребенка удалось разыскать.

Напомним, ранее стали известны подробности нашумевшей истории с исчезновением двух девочек-подростков в Киеве, которые ушли выгуливать собак на Троещине и не вернулись вовремя домой. Как оказалось, школьницы – 10-летняя Вероника Пивень и 12-летняя Анжелика-Мария Брусова – решили какое-то время провести в пустующей квартире, оставшейся после смерти бабушки одной из них.