В Киеве ищут девушку с татуировкой бабочки на голове

Столичные правоохранители разыскивают несовершеннолетнюю девушку Татьяну Комаренко, 2002 года рождения.

"Приметы подростка: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные по плечи", – сообщают на странице "Розыск детей Киев" в Facebook.

У исчезнувшей девушки есть и особая примета – татуировка в виде бабочки за левым ухом. Всех, кому известно, где находится несовершеннолетняя, просят сообщать об этом по номеру 102.

Тем временем в Киевской области полицейские разыскали пропавшую сегодня утром 90- летнюю бабушку.

"В Ирпенское отделение полиции обратился зять пропавшей женщины с просьбой помочь ее найти. По его словам, около 8 утра мать жены ушла из дома в неизвестно м направлении. Родные самостоятельно пытались разыскать женщину, но безрезультатно. В течение часа правоохранители нашли пенсионерку живой и невредимой в лесу, неподалеку от местного кладбища в пгт Гостомель", – сообщили в Управлении превентивной деятельности Киевской области.

Напомним, в Киеве также разыскивается Харчевникова Алена Борисовна, 1970 года рождения. 4 мая женщина вышла из дома и до сих пор не вернулась. Последний раз ее видели в тот же день на улице Драгоманова (Дарницкий район).

Ранее мы сообщали, что в Василькове Киевской области разыскивается пропавшая без вести Беспалая Елена Александровна, 10.11.2000 г.р.

Была одета в черную парку, джинсовые шорты и белые с синим кроссовки. На вид 17 лет, рост 163-165 см, худощавого телосложения, волосы крашеные в черный цвет до плеч. На левом плече татуировка в виде трех птиц.

Также мы сообщали, что в Киеве пропала молодая преподавательница. Ирина Строкова не вернулась из Академии патрульной полиции.