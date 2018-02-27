В Киеве ищут двух пропавших девочек

Сегодня, 17:29

Одна исчезла в Деснянском районе, вторая – в Днепровском

 

В Киеве ищут юную девушку. Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv
В Киеве ищут юную девушку. Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

В Киеве правоохранители ищут двух девочек-подростков. Одной из них – всего 10 лет, второй – 15.

Как сообщают на странице "Розыск детей ГУНП в Киеве" в Facebook, Деснянским управлением полиции разыскивается Пивень Вероника Максимовна, 10.05.2007 года рождения. "Приметы: на вид 11-13 лет, волосы русые по плечи, рост 145 см. Была одета в темно-синюю парку, черные лосины, черные угги со стразами, розовую шапку и розовый шарф", – говорится в сообщении.

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Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Днепровским управлением полиции разыскивается несовершеннолетняя Москаленко Анастасия Сергеевна, дата рождения – 08.06.2002. На вид девушке 16-17 лет, рост 170-175 см, у нее короткие темные волосы и шрам посреди лба. Несовершеннолетняя была одета в серую шапку, темно-синюю куртку, штаны в клетку и коричневые ботинки. При себе имела черный брезентовый рюкзак.

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Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочек, просят обращаться по телефону "102". Причины, по которым они пропали, не сообщают.

Напомним, в столице все чаще начали пропадать люди. По данным полиции, за прошлый год было зарегистрировано 3496 заявлений об исчезновении горожан, что на 284 больше, чем в 2016 году, а за январь этого года таких заявлений поступило уже 299.

Ранее мы сообщали, что правоохранителям удалось разыскать 15-летнюю девушку Валерию Натальченко, которая пропала в Киевской области.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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