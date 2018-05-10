В Киеве ищут опасные предметы в Апелляционном суде

Сегодня, 16:35

В полицию поступило сообщение о заминировании здания

 


Работники полиции тщательно осматривают здание и прилегающую к нему территорию. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Работники полиции тщательно осматривают здание и прилегающую к нему территорию. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Работники полиции тщательно осматривают здание и прилегающую к нему территорию. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Работники полиции тщательно осматривают здание и прилегающую к нему территорию. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители проверяют информацию о заминировании суда.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, сообщение о заложенной взрывчатке в помещении судебного учреждения на улице Соломенской столичные полицейские получили около 13:00. На вызов немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

Работники полиции тщательно осматривают объект и прилегающую к нему территорию.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Проверка сейчас продолжается.

Напомним, на улице Соломенской находится Апелляционный суд города Киева.

Ранее мы сообщали, что в столице женщину будут судить за ложное сообщение о взрывчатке в банке. В конце января в полицию позвонила женщина и сообщила о заминировании финансового учреждения. На место происшествия срочно прибыли специалисты взрывотехнической службы, спасатели и кинологи. Полицейские обеспечили эвакуацию персонала и посетителей. Специалисты профильных служб осмотрели здание и прилегающую территорию – никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

Кроме того, в столице осудили уроженца Киевской области, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправил в полицию ложное сообщение о минировании станции метро "Оболонь".
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Источник:

"Сегодня"

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