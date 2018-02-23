В Киеве из Днепра достали тело женщины

Сегодня, 11:03

В ГС ЧС нам сообщили, что это не пропавшая студентка медвуза

 

В Днепре нашли тело женщины
В Днепре нашли тело женщины. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве спасатели достали тело женщины из Днепра.

Как сообщили в ГС ЧС в столице, 22 февраля в 17:06 спасателям от правоохранительных органов поступило сообщение о том, что на ул. Набережно-Крещатицкой в реке Днепр находится тело человека.

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На место происшествия выехали водолазы. С помощью аэроглистера и водолазного снаряжения спасатели достали тело женщины и передали его правоохранительным органам. Тело находилось на поверхности воды на расстоянии пять метров от берега.

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

В то же время спикер Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила "Сегодня", что найденная женщина – это не пропавшая студентка Мукаддас Насырлаева, которая якобы прыгнула с моста Патона Днепр.

"Женщина в другой куртке, и ее нашли выше по течению. На вид ей около 40-45 лет. По словам экспертов, тело пробыло в воде сутки-полтора. Тело передали правоохранительным органам", – рассказала Светлана Водолага.

Напомним, в четверг мы сообщали, что спасатели приостановили поиски тела студентки медицинского университета Богомольца, которая спрыгнула с моста Патона. Поисковую операцию временно прекратили после того, как усилились морозы, из-за чего началось обледенение водолазного снаряжения.

Спасатели продолжат визуальное наблюдение и патрулирование прибрежной зоны Днепра, где пропала девушка, а также в месте, где нашли ее рюкзак у причала в районе Нижних садов на Осокорках.

Напомним, прокуратура открыла производство по доведению до самоубийства иностранной студентки из Туркменистана.
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Автор:

Ольга Мулько

Источник:

"Сегодня"

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