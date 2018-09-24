В Киеве из гранатомета обстреляли жилую многоэтажку

В Дарницком районе Киева ночью в субботу, 22 сентября, произошло происшествие, которое шокировало жителей. Киевляне сообщают, что стреляли из гранатомета по жилому дому. Снаряд разорвался в нескольких метрах от подъезда.

По информации местных жителей, выстрел был произведен с улицы Драгоманова, через озеро Солнечное, а взрыв прозвучал возле дома №7 на улице Ревуцкого. Это обычная панельная многоэтажка. Люди не пострадали, но разбиты стекла на первом и втором этажах. Звук взрыва был таким оглушительным, что его слышал весь микрорайон.

"На Драгоманова так бабахнуло, и во всех машинах сигнализация сработала", "Мы услышали аж на Харьковском шоссе", "Какая трагедия могла бы произойти, если бы попали в дом. Страшно", "А вдруг будут стрелять снова, ведь в первый раз не попали", – переживают киевляне в соцсетях.

Кто совершил такой вопиющий поступок и по каким причинам, еще неизвестно. Подозреваемых на месте задержать не удалось. Предварительно, на месте были обнаружены фрагменты гранатомета РПГ-26. В полиции говорят, что открыто уголовное производство по двум статьям – "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами" и "Хулиганство" (до семи лет тюрьмы).

Самое страшное, что это не первый подобный случай в текущем году. В марте из гранатомета стреляли в здание ресторана на ул. Владимирской в Шевченковском районе. В апреле – в помещение отдела продаж строительной компании на ул. Омельяновича-Павленко в Печерском районе. Информации о том, что кто-то понес за это ответственность, не было.

Киевляне волнуются не зря. В городе находится огромное количество незаконного оружия. Только на прошлой неделе в столице были задержаны двое продавцов такого товара. В Оболонском районе 33-летний житель Киевской области, участник боевых действий, собирался продать целый арсенал.

"Автомат Калашникова, два гранатомёта РПГ-26, две ручные гранаты Ф-1, два пистолета-пулемета. У него дома во время обысков нашли еще десятки единиц оружия и боеприпасов", – рассказали в полиции Киева.

Предполагают, что все это было привезено из зоны ОСС. Также задержали 42-летнего уроженца Винницкой области, он выполнял заказы на покупку разных видов оружия и взрывных устройств.

Напомним, у киевской пенсионерки, которая 11 сентября открыла с балкона стрельбу по целующейся паре в Голосеевском районе Киева, изъяли арсенал оружия. У бабушки, которая подстрелила с балкона 20-летнюю девушку, забрали винтовку, ружье и гранату.

Кроме того, 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста Олега Михайлика. Он пережил клиническую смерть и находится в тяжелом состоянии.