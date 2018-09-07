В Киеве из полиции похитили 2,3 миллиона гривен: в мошенничестве подозревают бухгалтера

Столичная прокуратура сообщила о подозрении главному бухгалтеру одного из районных управлений полиции Киева, которую разоблачили в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

По данным прокуратуры, неизвестные, вступив в сговор с главным бухгалтером управления полиции, подали в канцелярию поддельное решение суда о возвращении вещественного доказательства – крупной суммы денег, которые находились в финсекторе на ответственном хранении.

В дальнейшем с согласия главного бухгалтера, которая рассматривала представленные документы, денежные средства – 57,5 тыс. долларов США, 37 010 рублей РФ, 3306 гривен и 28,5 тыс. евро, были выданы человеку, который воспользовался поддельным паспортом. При этом, как установлено следствием, еще задолго до вышеуказанных событий реальный владелец этого паспорта обратился в правоохранительные органы по поводу его потери.

На момент совершения преступления сума похищенного превысила 2 млн 230 тыс. грн. Действия главного бухгалтера квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Также следователи устанавливают других соучастников преступления – в том числе среди сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили главу Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве на подстрекательстве к предоставлению взятки в сумме 75 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.