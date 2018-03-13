В Киеве из школы эвакуировали детей из-за "едкого вещества" в туалете

В мэрии уверяют, что ничего серьезного не произошло

В соцсетях сообщают, что сегодня в столичной школе №308 на ул. Градинской в Десняском районе произошло чрезвычайное происшествие. Как пишет Александра Вотякова в группе "Батьки SOS", из здания эвакуировали младшеклассников.

"Старшеклассники вылили что-то в туалете (едкое вещество!!!) Дети, которые должны были пойти на продленку, идут домой без портфелей", – сообщает Александра.

В то же время в управлении по вопросам ЧС КГГА "Сегодня" сказали, что информации о таком происшествии спасателям не поступало. Возможно, проблема была локальной и в школе ее решили сами.

В департаменте образования КГГА нам также подтвердили, что никаких серьезных последствий не было: младшеклассников вывели на прогулку, туалет помыли, после чего уроки продолжились.

Напомним, 18 января в школе №8 города Червонограда Львовской области ученики распылили перцовый аэрозоль из баллончика. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты ЛОГА. "В результате трое учеников попали к медикам с отравлением. Одному из пострадавших – 13 лет, двое других 2007 года рождения", – говорится в сообщении.

Недавно в общеобразовательной школе города Надворная Ивано-Франковской области произошло ЧП. Один из учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. В результате, одну из учениц увезли на "скорой" в больницу.

Ранее мы писали, что из-за отравления неизвестным газом в средней общеобразовательной школе №9 г. Ужгород в медучреждения обратились уже 13 школьников.