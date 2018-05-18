В Киеве из-за ДТП на 45 минут остановились трамваи в направлении "Черниговской"

В Киеве утром в пятницу в районе трамвайной остановки "Александра Бойченко" остановились около двух десятков трамваев. Стояла вся линия в направлении станции метро "Черниговская", сообщает в Facebook киевлянин Александр Богаченко-Мишевский.

"На развязке Миропольская-Братиславская ДТП – один трамвай въехал в машину. Но страдают все: люди сотнями идут пешком до метро", – пишет он.

Фото: facebook.com/boga4

По словам киевлянина, в этом месте регулярно утром происходят какие-то ЧП – то трамвай обломается, то что-то с контактной линией. "Регулярно наблюдаю, как трамвайные пассажиры ходят пешком до метро", – пишет Александр.

Как сообщили в пресс-службе "Киевпастанса", с 8:15 сегодня было заблокировано движение трамвайных маршрутов №№ 22, 33, 35, 28 на ул. Миропольская – Малышко в направлении ст. м. "Лесная" в связи с ДТП. Движение было восстановлено в 9:00.

Напомним, 14 мая в Киеве произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая. Как рассказали нам в КП "Киевпастранс", в 7:42 произошло столкновения легкового автомобиля и двойного трамвая №28. В результате аварии легковушку зажало между трамваем и опорой освещения.

"ДТП произошло на улице Закревского возле дома №22, трамвай с пассажирами двигался в сторону улицы Сабурова. По данным полиции, ПДД нарушил водитель автомобиля, на него был составлен протокол. Движение трамваев было остановлено почти на час. В 8:38 движение на маршруте восстановили", – сообщили нам в КП.

Также мы сообщали, что 4 мая утром утром остановились все трамваи, которые едут с Контрактовой площади – №11, 12,14,16,18 и 19. По состоянию на 12:20, на Верхнем Валу в районе Житнего рынка была большая трамвайная пробка, в которой стояли более восьми вагонов. Еще три трамвайных состава стояли на остановке на Нижнем Валу. Согласно информации "Киевпастранса", транспорт остановился в 10:36, из-за ДТП на улице Константиновской, возле дома №24. Там в направлении движения в сторону Контрактовой площади столкнулись трамвай и легковой автомобиль. На место прибыла полиция и службы "Киевпастранса".