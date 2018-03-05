В Киеве из-за ДТП остановились трамваи двух маршрутов

Сегодня, 11:47

На Глубочицкой столкнулись трамвай и Mitsubishi

 

Движение трамваев временно приостановлено. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Движение трамваев временно приостановлено. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на ул. Глубочицкой произошло ДТП: столкнулись трамвай и автомобиль Mitsubishi.

Как сообщает в Facebook dtp.kiev.ua, обошлось без пострадавших. На месте работает патрульная полиция. В результате происшествия движение трамваев временно приостановлено. Образовалась пробка.

Как сообщили в пресс-службе "Киевпастранса", с 8:35 в столице заблокировано движение трамвайных маршрутов №№14, 18 на ул. Глубочицкая, 2 в направлении ул. Старовокзальная в связи с ДТП. На место вызвана полиция Киева.

Ранее в Киеве на улице Борщаговской произошло масштабное ДТП, во время которого автомобиль вылетел на пути скоростного трамвая.

Напомним, 1 марта в Киеве массово не ходили трамваи из-за аварий на рельсах.
ДТП, трамвай, трамваи, пробка, столкнулись, Старовокзальная
Источник:

"Сегодня"

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