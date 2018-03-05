В Киеве из-за ДТП в пробках застряли 20 фур

Сегодня, 13:31

По словам водителя, фуру занесло на скользкой дороге и развернуло

 


20 фур застряли в пробках из-за аварии в Киеве. Произошло это накануне, 4 марта, вечером на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко. Грузовик выехал на обочину и там врезался в столб.

По словам водителя, фуру занесло на скользкой дороге и развернуло. Она моментально перекрыла две полосы движения и оборвала линии электропередач.

Напомним, 2 марта утром в Киеве произошла авария с участием общественного транспорта. ДТП произошло на Брест-Литовском шоссе.

В 07:15 в пригороде Киева у жилого комплекса "Чайка" в дорожно-транспортное происшествие попали маршрутное такси Mercedes Sprinter и автобус МАЗ.

Ранее мы сообщали,что 31 января, около 14:00, в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о столкновении маршрутки с грузовиком в Оболонском районе.

Следственно-оперативная группа установила: маршрутный транспорт "Богдан" двигался во второй полосе Минского шоссе в направлении улицы Днепроводская, а грузовой автоподъемник "ГАЗ" в первой (крайней правой) в попутном направлении. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля начал перестраиваться в другую полосу и зацепил автобус – повреждена правая передняя часть "Богдана".

От контакта грузовик перевернулся на правый бок. В результате аварии водитель и четыре пассажира маршрутки госпитализированы в больничные учреждения.
ДТП, видео, столб, Заболотного, в Киеве
Источник:

"Сегодня"

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