В Киеве из-за пешехода-нарушителя водитель "смял" три авто и убил мужчину

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей произошло вблизи станции метро "Сырец" в Киеве, где ранее произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, вечером 7 августа около 20:40, сообщает NEWSONE.

Так, по данным свидетелей и полиции, мужчина за рулем авто Skoda двигался по улице Щусева в сторону "Дорогожичей". Перед машиной внезапно на дорогу выскочил пешеход, перебегающий дорогу в неположенном месте. Чтобы избежать столкновения с пешеходом, водитель Skoda вывернул руль вправо, зацепил три припаркованных автомобиля (Hyundai, SsangYong и Dacia) и перевернулся.

Известно, что в SsangYong и Dacia никого не было, поэтому пострадали лишь машины, а в Hyundai в момент аварии находилась семья.

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Мужчина и женщина с ребенком подошли к своему Hyundai, водитель посадил в машину жену и ребенка и собирался сесть в машину, когда его "снес" автомобиль Skoda. Со слов очевидцев, мужчине оторвало руку в момент столкновения с машиной. Он был госпитализирован, однако умер в больнице.

Отмечается, что Skoda сейчас перевернута, а водитель особо не пострадал. Сейчас он задержан правоохранительными службами. Также он прошел тест на алкоголь, результат которого оказался негативным.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также мы писали об украинских городах-рекордсменах по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек.