В Киеве избили сотрудников "Киевгаза"

В Киеве жильцы дома напали на сотрудников Киевгаза, которые пытались отключить дом от газоснабжения. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает пресс-служба Киевгаза.

Отмечается, что группа людей на улице Вацлава Гавела, 41 решила самовольно восстановить газоснабжение в доме, подвергая себя и своих соседей опасности взрыва.

Сотрудники Киевгаза пытались устранить нарушения, из-за чего подверглись избиению. Одному из сотрудников сломали нос. Также жители разбили служебное авто и похитили профессиональные инструменты.

"Киевляне откровенно нарушают базовые правила газовой безопасности. ПАО Киевгаз ни при каких условиях не будет возобновлять газоснабжение при наличии нарушений. Мы не можем и не будем пренебрегать безопасностью жителей города. Любые попытки давления на наших сотрудников есть заранее бесполезными, а неправомерные действия будут наказаны по всей строгости закона", - отмечается в сообщении.

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В компании заявили, что инцидент находится под детальным контролем службы безопасности ПАО Киевгаз, которая активно сотрудничает с представителями Национальной полиции для скорейшего выявления всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Напомним, в минувшем году в Киеве произошло вооруженное нападение на аварийную бригаду ОАО "Киевгаз". Инцидент случился по ул. Абрикосовая (Подольский район) во время выполнения очередной бригадой аварийных работ по переврезке в газопровод. На работников "Киевгаза" напали вооруженные злоумышленники, в результате чего сотрудника компании ранили выстрелом в ногу.

Напомним, в сентябре 2017 года мы сообщали о случае, когда в Киеве посетители СТО жестоко избили работников битой. В полиции мужчины сломали камеру видеонаблюдения и повредили потолок в комнате приема граждан.