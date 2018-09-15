В Киеве избили судью, который ведет дело об убийствах на Майдане

В пятницу вечером, 14 сентября, возле собственного дома, было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука.

Об этом сообщается на сайте Совета судей Украины.

Полиции нападающего задержать не удалось. Судью госпитализирован в одну из киевских больниц.

Сам Сергей Дячук связывает нападение на себя с профессиональной деятельностью, о чем свидетельствуют угрозы расправиться с судьей и высказывания, повторяющие риторику людей, которые недовольны теми решениями, которые судьи принимают, и призывают к расправе над судьями.

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На месте преступления работала милиция, а информация внесена в единый реестр досудебных расследований по Саттье 296 (хулиганство) часть 4 (действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Судья Дячук известен общественности тем, что под его председательством проходят слушания дела об убийстве людей на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Дело, в котором уже фигурируют 157 пострадавших и более 500 свидетелей. На скамье подсудимых – пятеро экс-сотрудников киевского полка "Беркут". Их обвиняют в массовом убийстве протестующих, а также в совершении террористического акта. Дело бывших правоохранителей ведет коллегия судей с председателем Сергеем Дячук и при участии суда присяжных.

"Совет судей Украины обращается к правоохранительным органам тщательно расследовать попытку нападения и принять неотложные меры, чтобы нападавший был задержан и привлечен к ответственности", – говорится в заявлении ССУ.

Напомним, начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк озвучил окончательное число погибших и раненых. По его словам, 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов и 13 правоохранителей, пострадало всего более 2000 человек.

Также в интервью сайту "Сегодня" Горбатюк рассказывал, что значительная часть дел по Майдану закончена и направлена в суд. Он также сообщил о сложностях в расследовании убийств во время Революции Достоинства.