В Киеве избили журналиста в медуниверситете – соцсети

В Киеве избили журналиста Олега Яценко, который снимал документальный фильм о забастовке в медуниверситете Богомольца. Об этом сообщает Слідство.Інфо в Facebook.

По словам студентки Екатерины Павловской, он спросил у людей, охраняющих один из забаррикадированных корпусов вуза, как попасть в университет и почему занятий пока нет. "Охрана затянула его в помещение через окно и начала бить ногами. По требованию активистов и студентов прекратить избиение – закрыла окно шторами. Даже прибытие экипажа полиции не остановило издевательств, Яценко продолжали безжалостно бить. Парня продержали в помещении около 40 минут, забрали все документы и раздавили очки", – говорится в сообщении.

Как пишет в Facebook киевлянка Ульяна Ковальчук, у Олега Яценко забрали паспорт, телефон, фотоаппарат, рюкзак и раздавили очки.

Напомним, в Национальном медицинском университете (НМУ) имени А.А. Богомольца – новый скандал: 20 февраля ректора НМУ Екатерину Амосову отстранили от должности распоряжением Минздрава.

В тот же день часть студентов вышла на митинг под здание Минздрава с требованием провести тестирование и протестом против назначения и.о. ректора Михаила Захараша – которого, к слову, группа студентов не пустила на рабочее место.

В университете обвиняют Министерство здравоохранения Украины во вмешательстве в самоуправление вуза и "незаконном" отстранении ректора университета Екатерины Амосовой.

Одними обвинениями в ВУЗе не ограничились и заявили, что с понедельника, 26 февраля, учебный процесс и научная деятельность в университете полностью останавливается на неопределенное время. Как отметили в НМУ им. Богомольца, все помещения вуза будут закрыты за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты.

Минздрав Украины, в свою очередь, призывает не поддаваться на провокации и не допустить срыва учебного процесса.