В Киеве изнасиловали 15-летнюю девушку – СМИ

Сегодня, 12:18

В районе Северного (Московского) моста мужчина затащил жертву в недострой

 

На месте работают врачи &quot;скорой&quot; и следственно-оперативная группа
На месте работают врачи "скорой" и следственно-оперативная группа. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

В Деснянском районе Киева неизвестный изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

Как сообщают "Стражи.Эспресо", преступление произошло в районе Северного (Московского) моста.

Мужчина затащил в недострой и изнасиловал 15-летнюю девочку, а затем скрылся. Наряды полиции ориентированы на поиск и задержание насильника.

На месте работают врачи скорой помощи и следственно-оперативная группа.

Напомним, в сентябре прошлого года 30-летний мужчина в лесополосе вблизи одного из кафе в Белой Церкви увидел 53-летнюю женщину и решил ее изнасиловать. Угрожая убийством, злоумышленник избил женщину – у нее остались синяки и ссадины на лице, шее, руках и ногах. После этого злоумышленник изнасиловал жертву.

Ранее мы писали, что в Киеве будут судить 44-летнего насильника, который надругался над шестилетней девочкой.

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве иностранный "кавалер" изнасиловал женщину. Мужчина предложил проводить новую знакомую домой, а в подъезде начал ее душить.
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