ФОТОФАКТ. В Киеве киношники ради съемок срезали защиту от "героев парковки" на Почтовой площади

Сегодня, 11:51

В КГГА говорят, что студия не брала разрешения на съемки 

Фото: facebook.com/kievtransport
Фото: facebook.com/kievtransport

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА пожаловались на поведение киношников. Как сообщают в департаменте, 30 июля представители продакшин-студии устроили на Почтовой площади съемки, не получив никакого официального разрешения.

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Фото: facebook.com/kievtransport

"Попали киномастера на пешеходную зону самовольно, срезав ограждающий столбик. Это открытое нарушение закона и порчи коммунального имущества. Мы уважаем творчество каждого, но такие поступки вызывают возмущение", – говорят в департаменте транспортной инфраструктуры.

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Напомним, недавно в Святошинском районе съемочная группа устроила "ДТП на остановке". Люди подумали, что авария настоящая.

Тогда на улице Булгакова (Южная Борщаговка в Святошинском районе столицы) местные жители заметили красный кроссовер BMW X6, влетевший на остановку общественного транспорта возле супермаркета. По свидетельству очевидцев, под колесами авто оказался пожилой мужчина. Позже оказалось, что это актер.

Между тем, беспокойство жителей Борщаговки обусловлено тем, что 27 июля неподалеку действительно произошел смертельный инцидент: Volkswagen Tiguan сбил насмерть на пешеходном переходе женщину в возрасте около 30 лет. Авария случилась в Святошинском районе на проспекте Академика Королева.
КГГА, съемки, инцидент, возмущение, почтовая площадь, местные жители, съемочная группа
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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