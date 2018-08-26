В Киеве "коктейлем Молотова" сожгли внедорожник: опубликовано видео и фото

В ночь с 25 на 26 августа в Киеве подожгли автомобиль на еврономерах BMW Х5 – неизвестные бросили в него "коктейль Молотова".

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент случился на улице Бальзака, 58, что на Троещине. Как рассказали очевидцы произошедшего, внедорожник был припаркован во дворе дома, когда к нему подъехал некий автомобиль , из которого и полетела зажигательная смесь.

Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, а BMW в итоге сгорел дотла. Кроме него пострадали еще две машины, стоявшие рядом: у Toyota Yaris обгорел левый бок и поплавилась задняя левая фара "владелец Toyota успел вовремя отогнать автомобиль подальше от огня и минимизировать урон"; у Audi A6 огонь повредил переднюю левую фару и передний бампер.

Как рассказал владелец Х5-го, накануне ему угрожал мужчина, с которым произошел конфликт – водитель сгоревшего внедорожника якобы поцарапал автомобиль угрожавшего мужчины.

Напомним, в июле в Киеве дотла сгорел внедорожник, и это также произошло на Троещине. Тогда очевидцы рассказывали, как автомобиль подъехал ночью и неизвестные что-то подложили под Nissan Pathfinder.

Немногим ранее, в конце мая, в столице сожгли автомобиль помощника нардепа. Очевидцы видели, как к припаркованному авто подъехал мотороллера (или мотоцикл), водитель которого облил бензином машину, поджег и скрылся.