В Киеве число пострадавших от употребления шаурмы возросло до 70

В Киеве число пострадавших от отравления шаурмой возросло до 70.

Об этом говорится на сайте Главного управления Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

"По состоянию на 17:00 01.08.2018 в г. Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей", – говорится в сообщении.

В частности, 33 случая (из них три случая среди детей), связанных с употреблением шаурмы, приобретенной в МАФе в виде автоприцепа "Купава", который расположен при выходе со станции метро "Дарница" в направлении торгового центра "Детский мир".

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26 случаев (из них два случая среди детей, один случай у жителя Киевской области), связанных с употреблением 29.07-30.07.2018 шаурмы, сосисок в лаваше с майонезом, приобретенных в МАФе у кафе "Речной Порт" на Почтовой площади в Подольском районе Киева.

11 случаев (из них пять случаев среди детей), связанных с употреблением 30.07.2018 шаурмы, приобретенной в МАФе возле супермаркета VARUS, расположенного по адресу: Киев, проспект Оболонский, 20-А. Два человека не госпитализированы.

Один случай – возле станции метро "Лесная" у беременной женщины.

Всего из 70 пострадавших 10 не были госпитализированы. Предварительный диагноз – сальмонеллез. Также известно о четырех случаях отравления в Киевской области. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что количество людей, которые подхватили острую кишечную инфекцию после посещения фастфудов, стремительно растет. По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, в больницах уже 60 человек, которые употребляли шаурму в разных точках города.

Ранее в дежурную часть Днепровского управления полиции Киева вчера в течение дня поступили сообщения врачей из инфекционных отделений нескольких больниц о госпитализации людей с острыми кишечными инфекциями. Ранее с больничных учреждений поступило 16 сообщений об отравлении, сообщили в ГУ НП столицы.