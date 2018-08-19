В Киеве легковушка утонула в озере Тельбин

В Киеве на Березняках легковой автомобиль Daewoo Lanos утонул в озеро Тельбин. Причины, по которым авто попало в водоем, неизвестны. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"С учетом того, что вокруг озера полностью пешеходная зона, остается только догадываться, как здесь оказался этот "пляжник",- говорится в сообщении.





Ранее в Запорожской области автомобиль съехал с обрыва в озеро и перевернулся на крышу. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в автомобиле находились мужчина и женщина.

Также авто утонуло в реке под Киевом. На место ЧП были направлены спасатели и автомобиль повышенной проходимости, который оснащен лебедкой. Разведка установила, что хозяин оставил на берегу автомобиль "Таврия". Авто начало катиться в воду.

Напомним, на Прикарпатье автомобиль с людьми упал в реку. Правоохранители установили, что 54-летний житель одного из сел района, управляя автомобилем Volkswagen Passat, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, из-за чего автомобиль опрокинулся в русло реки Лужанка.