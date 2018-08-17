В Киеве ликвидировала банду "экстрасенсов"

Сегодня, 22:12

Под предлогом проведения "магических ритуалов" члены группы от имени победительницы одного из телевизионных проектов обманывали граждан


Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Работники полиции АР Крым и города Севастополь установили, что более двух лет в столице была создана четырьмя злоумышленниками мошенническая схема завладения деньгами граждан. Под предлогом проведения "магических ритуалов" члены группы от имени победительницы одного из телевизионных проектов обманывали граждан, передает пресс-служба национальной полиции.

Так, создав видеоролик с изображением победительницы телевизионного проекта, преступники демонстрировали его на территории Крыма и стран ближнего зарубежья. По указанным в видео телефонам к мошенникам обращались доверчивые граждане с желанием решить свои проблемы со здоровьем и личной жизнью.

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"Магические ритуалы" стоили от сорока до шестидесяти тысяч долларов США. Когда жертва, не испытывая никакого положительного влияния на свою жизнь, понимала, что ее обманули, и требовала вернуть деньги, аферисты угрожали ей "кармической" расправой. Одна из таких пострадавших обратилась за помощью в Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе.

В Киеве по месту жительства подозреваемых и в арендуемом ими офисе были проведены санкционированные судом обыски. В результате процессуальных действий следователи обнаружили и изъяли сведения об около сотне пострадавших, данные о получении от них денег, а также инструкции по технике введения людей в заблуждение и их запугиванию.

Также во время обысков разоблачен еще одно преступное направление указанной группы по завладению деньгами граждан, проживающих на материковой части Украины. В частности, речь идет о противоправных действиях под видом реализации "биохимических примесей", так называемых "БАДов". Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 ст.190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере полутора миллиона гривен каждому.

Напомним, мошенник из Одессы продавал через сеть несуществующие товары.

Напомним, ранее в Киеве задержали брачного афериста, который находится в международном розыске. За помощью обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника. 

По словам потерпевшей, в Интернете она познакомилась с молодым человеком, который быстро предложил ей серьезные отношения и даже брак. А вскоре мужчина вошел в доверие к ее близким и завладел их деньгами. Ущерб пострадавшие оценили в почти 60 тысяч долларов.
мошенничество, экстрасенсы, мошенники
Источник:

"Сегодня"

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