В Киеве ликвидировали центр по "отмыванию" денег, через который прошло 210 миллионов гривен

В рамках дела уже провели девять обысков

Нелегальный конвертационный центр накрыли в столице. За два года его оборот достиг 210 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Злоумышленники помогали отмывать средства предприятиям Киева и области. По документам, якобы продавали им товары и услуги, а средства, перечисленные на "черные счета" – переводили в наличные.

В этом деле провели уже девять обысков, изъяли 37 печатей фиктивных фирм, наличные в разной валюте на 1,9 миллиона гривен, а также компьютеры, мобильники и документацию.

Ранее мы писали, что в Николаевской области работники полиции и Службы безопасности Украины под руководством прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 миллионов гривен.

Напомним, ранее прокуратура Черниговской области обнаружила и прекратила деятельность конвертационного центра, который "отмывал" деньги предпринимателей в Черниговской и Киевской областей. В ходе обысков, кроме денег обнаружено 3,4 кг золота.

Также мы сообщали от том, что сотрудники налоговой полиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 млн. грн, офисы которого находились в Киеве и Львове





