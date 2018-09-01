В Киеве ликвидировали центр по "отмыванию" денег, через который прошло 210 миллионов гривен
В рамках дела уже провели девять обысков
Нелегальный конвертационный центр накрыли в столице. За два года его оборот достиг 210 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.
Злоумышленники помогали отмывать средства предприятиям Киева и области. По документам, якобы продавали им товары и услуги, а средства, перечисленные на "черные счета" – переводили в наличные.
В этом деле провели уже девять обысков, изъяли 37 печатей фиктивных фирм, наличные в разной валюте на 1,9 миллиона гривен, а также компьютеры, мобильники и документацию.
Ранее мы писали, что в Николаевской области работники полиции и Службы безопасности Украины под руководством прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 миллионов гривен.
Напомним, ранее прокуратура Черниговской области обнаружила и прекратила деятельность конвертационного центра, который "отмывал" деньги предпринимателей в Черниговской и Киевской областей. В ходе обысков, кроме денег обнаружено 3,4 кг золота.
Также мы сообщали от том, что сотрудники налоговой полиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 млн. грн, офисы которого находились в Киеве и Львове