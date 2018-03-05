В Киеве ликвидировали источник финансирования "ДНР"

Силовики в результате многоэтапной спецоперации заблокировали канал финансирования так называемой "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, житель Донецка при содействии главарей фейковой республики организовал поставки медикаментов из Украины через территорию РФ на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса.

"По документам лекарства, якобы, экспортировались в страны ближнего зарубежья, сделки проводились через ряд подконтрольных коммерсанту фирм, зарегистрированных в Украине. Коммерческими структурами он руководил дистанционно из временно оккупированного Донецка. Ввозимую в "ДНР" продукцию делец реализовывал в медицинские учреждения, в частности те, где проходят лечение и реабилитацию боевики. Местному населению коммерсант реализовывал медпрепараты по ценам завышенным в четыре-пять раз", – рассказали в СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник платил все "налоги и сборы" в так называемый бюджет "ДНР", из которого финансируется деятельность незаконных вооруженных формирований боевиков. Полученная от незаконного бизнеса прибыль позволила дельцу содержать во французской Ницце собственную яхту и пользоваться во временно оккупированном Донецке новым автомобилем "Bentley". СБ Украины задержала злоумышленника во время приезда на подконтрольную украинской власти территорию.

Ранее боевика группировки "Восток" так называемой "ДНР" задержали в Днепропетровской области. По данным СБУ, мужчина вступил в ряды противника весной 2015-го, после чего дежурил на незаконных "блокпостах" боевиков.

Напомним, в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора "МГБ ЛНР" при попытке пересечения им контрольно-пропускного пункта въезда-выезда на линии разграничения сторон.