В Киеве луганчанка сводила путан с клиентами

Сегодня, 11:49

Для оказания сексуальных услуг женщина арендовала в столице три квартиры

 


Женщина самостоятельно принимала заказы от клиентов и «сводила» их с проститутками. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Женщина самостоятельно принимала заказы от клиентов и «сводила» их с проститутками. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Женщина самостоятельно принимала заказы от клиентов и «сводила» их с проститутками. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве луганчанка организовала незаконный бизнес по оказанию интимных услуг.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, час "взрослых" развлечений стоил клиентам от 1200 до 1500 гривен. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Как рассказал старший оперуполномоченный управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Киеве Алексей Гаврилюк, 42-летняя уроженка Луганской области для оказания сексуальных услуг арендовала в столице три квартиры. Девушек для незаконного бизнеса подыскивала через знакомых, а также в Интернете.

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Женщина самостоятельно принимала заказы от клиентов и "сводила" их с проститутками. После оказания услуг девушки перечисляли половину своей прибыли на банковскую карточку организатора.

"В рамках уголовного производства полиция провела два обыска: в отеле, где одна из женщин оказывала интимные услуги, и по месту жительства главной фигурантки. Оттуда правоохранители изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: деньги, мобильные телефоны, системные блоки, планшеты, банковские карты и т.д.", – отметил Алексей Гаврилюк.

С нарушительницами закона провели профилактические беседы и составили протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Организатору преступного бизнеса сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что полицейские Киевской области задержали сутенеров, которые вербовали и поставляли проституток иностранцам. Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, две подруги с целью легкой наживы организовали бюро по оказанию различных сексуальных услуг туристам. Обслуживали их в гостиницах на территории Киева и области за 200 долларов США в час. Также "подсаживали" иностранцев на амфетамин, который был у них в продаже.

Напомним, ранее в Киеве полиция разоблачила бордель, замаскированный под стрип-клуб.
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Источник:

"Сегодня"

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