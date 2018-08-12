В Киеве люди в масках совершили налет на ломбард: застрелен охранник (фото)

Сегодня, 21:38

В столице введены специальные оперативные планы для розыска и задержания злоумышленников


Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве полицейские разыскивают разбойников на магазин-ломбард. По словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем "Пежо". В столице введены специальные оперативные планы для розыска и задержания злоумышленников.

Сообщение о нападении на улице Щербакова поступило в 20:00 сегодня, 12 августа. На месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции.

Правоохранители осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, которые сообщили о трех нападающих, предоставили их приметы и назвали автомобиль, которым злоумышленники скрылись с места происшествия в направлении станции метро "Нивки".

В результате нападения охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.

Для розыска и задержания нападающих в столице введены специальные оперативные планы. На установление их места нахождения ориентированы все наряды полиции.

Напомним, полицейские задержали преступников, которые в масках Шрека ограбили ювелирный магазин в городе Донец Харьковской области

Напомним, нападение на магазин "Золото" произошло 25 июля около 17:00.Налетчики забрали из кассы 17 тысяч гривен и украшения на сумму около 300 тысяч гривен. 

Кроме того, не так давно был ограблен ювелирный магазин, расположенный в торгово-развлекательном центре Херсона.
ограбление, ломбард, приметы, охранник
Источник:

"Сегодня"

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