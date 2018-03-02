В Киеве маршрутка с пассажирами столкнулась с автобусом

Сегодня, 2 марта, утром в Киеве произошла авария с участием общественного транспорта.

Как сообщили в ГУ НП в столице, ДТП произошло на Брест-Литовском шоссе.

В 07:15 в пригороде Киева у жилого комплекса "Чайка" в дорожно-транспортное происшествие попали маршрутное такси Mercedes Sprinter и автобус МАЗ.

Предварительно установлено, что МАЗ разворачивался в направлении города, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу, и произошло столкновение. В результате аварии водитель и два пассажира маршрутного такси получили травмы, скорая помощь доставила их в больницу.

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

После получения информации от медицинских работников по ступню телесных повреждений, которые получили пострадавшие, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали,что 31 января, около 14:00, в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о столкновении маршрутки с грузовиком в Оболонском районе.

Следственно-оперативная группа установила: маршрутный транспорт "Богдан" двигался во второй полосе Минского шоссе в направлении улицы Днепроводская, а грузовой автоподъемник "ГАЗ" в первой (крайней правой) в попутном направлении. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля начал перестраиваться в другую полосу и зацепил автобус – повреждена правая передняя часть "Богдана".

От контакта грузовик перевернулся на правый бок. В результате аварии водитель и четыре пассажира маршрутки госпитализированы в больничные учреждения.

Напомним, под Запорожьем в ночь на 1 марта маршрутка с пассажирами слетела в кювет из-за снега на дороге. Как сообщили в патрульной полиции города, инцидент произошел у села Петропавловка.