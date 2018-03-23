В Киеве маршрутка с пассажирами столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие

В столице произошла авария вблизи торгового центра, в результате столкновения маршрутного автобуса и троллейбуса пострадали люди.

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Отмечается, что ДТП произошло на проспекте Бандеры 2Т. На остановке возле ТЦ Skymall маршрутный автобус въехал в троллейбус. В результате столкновения пострадало трое пассажиров общественного транспорта.

Двоим из пострадавших медики оказали помощь на месте, одну женщину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Троллейбус с места ДТП уже уехал, транспорт не получил значительных повреждений.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась. ДТП произошло на трассе Киев – Одесса.

31 января, около 14:00, в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о столкновении маршрутки с грузовиком в Оболонском районе.

Следственно-оперативная группа установила: маршрутный транспорт "Богдан" двигался во второй полосе Минского шоссе в направлении улицы Днепроводская, а грузовой автоподъемник "ГАЗ" в первой (крайней правой) в попутном направлении. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля начал перестраиваться в другую полосу и зацепил автобус – повреждена правая передняя часть "Богдана".

От контакта грузовик перевернулся на правый бок. В результате аварии водитель и четыре пассажира маршрутки госпитализированы в больничные учреждения

Как мы сообщали ранее, в декабре под Киевом перевернулся автобус с пассажирами, 13 человек пострадало.