В Киеве маршрутка с пассажирами столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие

Сегодня, 12:05

ДТП произошло на остановке общественного транспорта

 


Маршрутка столкнулась с троллейбусом. Фото: espreso.tv

Маршрутка столкнулась с троллейбусом. Фото: espreso.tv

Маршрутка столкнулась с троллейбусом. Фото: espreso.tv

Маршрутка столкнулась с троллейбусом. Фото: espreso.tv

Маршрутка столкнулась с троллейбусом. Фото: espreso.tv

В столице произошла авария вблизи торгового центра, в результате столкновения маршрутного автобуса и троллейбуса пострадали люди.

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Отмечается, что ДТП произошло на проспекте Бандеры 2Т. На остановке возле ТЦ Skymall маршрутный автобус въехал в троллейбус. В результате столкновения пострадало трое пассажиров общественного транспорта.

Двоим из пострадавших медики оказали помощь на месте, одну женщину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Троллейбус с места ДТП уже уехал, транспорт не получил значительных повреждений.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась. ДТП произошло на трассе Киев – Одесса.

31 января, около 14:00, в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о столкновении маршрутки с грузовиком в Оболонском районе.

Следственно-оперативная группа установила: маршрутный транспорт "Богдан" двигался во второй полосе Минского шоссе в направлении улицы Днепроводская, а грузовой автоподъемник "ГАЗ" в первой (крайней правой) в попутном направлении. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля начал перестраиваться в другую полосу и зацепил автобус – повреждена правая передняя часть "Богдана".

От контакта грузовик перевернулся на правый бок. В результате аварии водитель и четыре пассажира маршрутки госпитализированы в больничные учреждения

Как мы сообщали ранее, в декабре под Киевом перевернулся автобус с пассажирами, 13 человек пострадало.
ДТП, фото, маршрутка, троллейбус

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