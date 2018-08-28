В Киеве машина сбила четырехлетнего мальчика

Малыш вырвался из рук родителей и внезапно выбежал на дорогу

В Киеве вчера вечером, 27 августа, на столичной улице Бойченко легковушка сбила четырехлетнего ребенка, сообщает УНН.

"По предварительной информации, вечером мальчик, 2014 года рождения, вырвался из рук родителей, выбежал на проезжую часть дороги и попал под колеса легкового автомобиля. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Как сообщили свидетели происшествия, автомобиль двигался с небольшой скоростью", – рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что у водителя автомобиля взята кровь на экспертизу. Устанавливаются все детали происшествия.

Ранее на днях пьяные парни на Audi сбили на Троещине пешехода, а потом, убегая, залетели на трамвайные пути и покинули авто. Позже их задержали полицейские.

Как оказалось, дорогу переходили мужчина и женщина, которые вели за руку маленьких детей. Автомобиль налетел на них на пешеходном переходе, даже не притормозив. Люди, заметив несущийся "Ауди", пытались избежать столкновения с авто, однако машина на "бреющем полете" все же зацепила мужчину. Женщина и дети чудом не пострадали.

Напомним, в марте на улице Героев Севастополя автомобиль сбил женщину. Следственно-оперативная группа установила: во дворе одного из домов 21-летний водитель Mercedes Vito сдавал назад, не заметил женщину-пешехода и травмировал ее. В карете скорой медицинской помощи 81-летняя киевлянка умерла.

А на проспекте Победы, 7 произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 30-летний пешеход.