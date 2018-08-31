ФОТОФАКТ. В Киеве машина такси протаранила внедорожник

В Киеве произошло ДТП на улице Борщаговской: Volkswagen из службы такси врезался в BMW. Авария произошла около 18:00.

По словам очевидцев, такси пыталось перестроиться из средней полосы в левую, однако внезапно протаранило внедорожник, который ехал впереди.

В результате аварии Volkswagen получил заметные повреждения: у машины сильно смят капот. У BMW – небольшая вмятина и царапины. Люди при аварии не пострадали.

Машины, попавшие в ДТП, перекрыли две из трех полос дороги, из-за этого на месте образовалась небольшая "тянучка".

Напомним, сегодня утром на Днепровской набережной произошло ДТП с участием грузовика. Машина перевернулась, а на проезжую часть вылился горячий асфальт. Авария случилась около 10:30.

На днях в Киеве случились две крупные аварии – пьяный выскочил на "встречку" и протаранил другой автомобиль, вылетев при этом в столб; а другое ДТП случилось с участием трех машин, где инкассаторский автомобиль и вовсе перевернулся от удара.

Как рассказывал на днях министр внутренних дел Арсен Аваков, из-за участившихся случаев смертельных аварий на дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне. Он призвал законодателей усмирить лихачей и нетрезвых водителей новыми наказаниями.



