В Киеве машина упала в строительный котлован

В Киеве на Оболони произошла авария: автомобиль попал в строительный котлован.

Водитель направлялся в сторону Вышгорода. Вероятно, не заметил знаки о ремонте дороги.

Машина сошла с трассы и перед падением пролетела еще с десяток метров. Шофер госпитализирован. По предварительным данным, у него перелом ноги.

Как мы писали ранее, вечером 10 марта на улице Богатырской в Оболонском районе столицы произошла серьезная авария, в которую попали автомобили Kia и Lexus. ДТП произошло на участке, где ведутся строительные работы и движение в обе стороны организовано в одной полосе дороги.

По предварительным данным, Lexus, в котором находились мужчина и женщина, двигался в сторону Вышгорода. Навстречу ему ехал Kia: кроме 20-летнего водителя в машине находилось еще трое пассажиров. Как говорят очевидцы, молодой парень по какой-то причине не отреагировал на установленные ограничительные знаки, не справился с управлением, заехал на кучу песка и в итоге "приземлился" прямо на капот и крышу Lexus.

Свидетели говорят, что проезжающие мимо водители помогали паре из Lexus выбраться из покореженного авто и своими силами сбросили Kia на землю. К счастью, мужчина и женщина не пострадали, они, к слову, были пристегнуты. А вот в Kia, по предварительным данным, помощь понадобилась двоим людям. Сильные повреждения получили обе машины. С обстоятельствами и причинами аварии разбираются правоохранители.

Напомним, в октябре 2017 года в Харькове произошел трагический несчастный случай на улице Ковтуна. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области. По данным ведомства, 50-летний мужчина свалился в вырытый котлован. От полученных травм он скончался.