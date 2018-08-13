В Киеве машина влетела в толпу и перевернулась: есть пострадавшие

В Киеве на улице Бальзака (Троещина) "Волга" въехала в толпу прохожих и перевернулась. В патрульной полиции Киева нам подтвердили факт ДТП в районе одного из супермаркетов.

"По предварительной информации пострадали трое человек. На месте работает следственно-оперативная группа, которое оформляет ДТП и выясняет все подробности случившегося", – сообщили "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции.

Там не смогли сказать есть ли среди пострадавших дети и женщины. О погибших информации нет.

Напомним, 24 июля на улице Елены Телиги в районе станции метро "Дорогожичи" произошло смертельное ДТП на пешеходном переходе. Как рассказали нам в Киевской службе спасения, на оживленном перекрестке столкнулись три автомобиля. В результате ДТП мужчина-пешеход погиб на месте, еще трое человек получили тяжелые травмы.

Позже, 8 августа, серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей произошло вблизи станции метро "Сырец" в Киеве, где ранее произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, вечером 7 августа около 20:40.