В Киеве молодой вор обчистил квартиру французского дипломата

Сегодня, 17:52

Злоумышленник проник в чужую квартиру с помощью дубликата ключа

 

22-летний парень обокрал квартиру дипломата. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
22-летний парень обокрал квартиру дипломата. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Столичные правоохранители установили вора, который обокрал представителя дипломатического корпуса Французской республики в Украине.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, в ходе следствия установлено, что 22-летний гражданин Украины, действуя в сговоре с неустановленными лицами, изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по ул. Михайловской в Киеве, где проживал дипломат вместе с женой.

Дождавшись подходящего момента, злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа и похитил имущество на общую сумму около 740 тыс. гривен.

Личность вора удалось установить. Им оказался ранее судимый 22-летний гражданин Украины, уроженец города Шахтерск Донецкой области.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (Тайное, по предварительному сговору группой лиц, хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище) УК Украины. Будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, столичные полицейские задержали в Шевченковском районе группу домушников. Трое злоумышленников обворовали квартиру киевлянина и вынесли оттуда ценностей на общую сумму около двух миллионов гривен.

В феврале под Киевом задержали группу иностранцев, которые обворовывали элитное жилье.
кража, вор, домушники, дипломат
Источник:

"Сегодня"

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