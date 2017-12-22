В Киеве мошенник пытался выманить деньги у пенсионера за "освобождение сына от ответственности"

В Киеве оперативники задержали мошенника, который за 2500 долларов США пообещал пенсионеру "освободить сына от ответственности".

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в дежурную часть Голосеевского управления полиции позвонил пенсионер и сообщил, что неизвестный мошенническим путем пытается завладеть его деньгами. На место происшествия немедленно выехали сотрудники уголовного розыска.

Мошенник. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Оперативники установили, что злоумышленник позвонил 63-летнему местному жителю и назвался работником полиции. Он сообщил, что сын киевлянина попал в аварию, он виновен и находится в отделении полиции. Чтобы освободить его от ответственности, аферист просил передать деньги. Впоследствии по такому же сценарию позвонил еще одной женщине – 69-летней соседке первого пострадавшего. Пенсионеры собрали нужную сумму и собирались передать правонарушителю.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в момент передачи 2500 долларов США. Им оказался ранее судимый за кражу 41-летний киевлянин.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Мы уже писали о похожем случае, когда в Киеве мошенник выманивал деньги у пенсионера за "освобождение" сына. Пенсионер собирался передать нужную сумму злоумышленнику, но в этот момент вернулся сын.

Напомним, ранее столичные правоохранители задержали 31-летнего уроженца Киевской области, которого подозревают в масштабном мошенничестве. Злоумышленник обманул несколько десятков человек, "продавая" им автомобили.