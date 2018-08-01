В Киеве мошенника, который обманул людей на 165 тысяч долларов США, посадили на 9 лет

Преступник организовал "пункты обмена", из которых сбегал с чужими деньгами

Киевский суд огласил приговор валютному мошеннику, который обманом завладел денежными средствами граждан на общую сумму 165 тысяч долларов США, сообщает прокуратура столицы.

Так, в период с декабря 2015 года по февраль 2016-го обвиняемый по поддельным документам арендовал помещения на территории города Киева, в которых было два входа, и переоборудовал их в импровизированные пункты обмена валют. Чтобы заманить потенциальных клиентов, злоумышленник давал в Интернете объявления по обмену валюты, указывая привлекательный курс.

В дальнейшем, получив от клиента валюту для обмена, злоумышленник блокировал магнитный замок в помещении и с денежными средствами покидал место преступления через запасной выход.

Задержали злоумышленника в марте 2016 года в Харькове и взяли под стражу. Его обвинили в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 УК Украины.

По результатам судебного рассмотрения, прокурор полностью доказал вина мошенника. Приговором Шевченковского районного суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Ранее столичные полицейские задержали киевлянку по подозрению в сбыте поддельных денег. Молодая женщина пыталась расплатиться фальшивыми долларами за товар.

Кроме того, на Подоле оперативники задержали мошенника, который "решал вопросы в полиции". Потерпевшими от действий злоумышленника были преимущественно пенсионеры. Сообщник афериста звонил киевлянам и рассказывал, что "сын попал в дорожно-транспортное происшествие и может сесть за решетку". Чтобы этого не произошло, мужчина предлагал решить вопрос за определенную сумму. Затем он забирал деньги и за соответствующий процент перечислял их на банковский счет.

Напомним, в Киеве "посредники" зарабатывают от четырех до шести тысяч гривен на доверчивых гражданах, желающих без очередей оформить загранпаспорта и вовремя их получить.



