В Киеве мотоциклист насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Соломенском районе Киева мотоциклист сбил женщину, которая перебегала дорогу в запрещенном для перехода месте. От полученных травм она скончалась, сообщает Эспрессо.

"По предварительным данным, мотоцикл Ducati двигался по проспекту Комарова, как вдруг, прямо перед мотоциклом на дорогу выбежала женщина. В результате наезда женщина-пешеход получила смертельные травмы, погибла на месте происшествия, личность погибшей устанавливают следователи", – говорится в сообщении.

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По словам свидетелей, водитель мотоцикла получил тяжелые травмы, однако с места происшествия скрылся.

На днях в Киеве случились две крупные аварии – пьяный выскочил на "встречку" и протаранил другой автомобиль, вылетев при этом в столб; а другое ДТП случилось с участием трех машин, где инкассаторский автомобиль и вовсе перевернулся от удара.

Как рассказывал на днях министр внутренних дел Арсен Аваков, из-за участившихся случаев смертельных аварий на дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне. Он призвал законодателей усмирить лихачей и нетрезвых водителей новыми наказаниями.



