В Киеве мотоциклист насмерть сбил женщину на переходе

В Киеве на Окружной мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.

Как сообщает "Информатор", авария случилась во вторник около 23:00.

Со слов свидетелей ДТП, мотоцикл ехал по Окружной в сторону Теремков в центральном ряду. На неработающем светофоре перед Жулянским мостом женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, ее не заметил байкер и зацепил. От места удара пострадавшая отлетела на 15 метров. Мотоциклист с места происшествия скрылся.

Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь и оградили полосу движения знаками аварийной остановки. Медики, не отъезжая от места происшествия, около 40 минут оказывали женщине первую помощь, но, к сожалению, она умерла. Полиция ищет свидетелей данной аварии и водителя мотоцикла.

Напомним, в сентябре 2017 года в направлении Севастопольской площади под путепроводом пилот мотоцикла сбил пожилую женщину, которая перебегала проезжую часть. К сожалению, женщина получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась на месте.

Также мы писали о случае, когда мотоциклист в Киеве сбил 21-летнюю велосипедистку. В результате наезда девушка получила травмы. Ее с ушибом тела, закрытой травмой грудной клетки доставили в больницу.