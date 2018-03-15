В Киеве муж и жена вместе обворовывали квартиры

Сегодня, 10:40

Мужчина признался, что совершил девять аналогичных преступлений на территории района

 


Видео: kyiv.npu.gov.ua

В столице за совершение квартирной кражи будут судить супружескую чету.

Как сообщили в ГУ НП в столице, сообщники похитили бытовую технику, ювелирные украшения и банковские карточки и пытались скрыться, однако им помешали правоохранители.

Напомним, происшествие случилось в октябре прошлого года. Тогда оперативники заметили подозрительную парочку и решили проследить за ней. Впоследствии полицейские увидели, как неизвестные, отжав окно, проникли в помещение, откуда вынесли вещи.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали злоумышленников с поличным. Это 35-летний мужчина и 34-летняя женщина – местные жители, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Во время общения со следователями мужчина признался, что совершил девять аналогичных преступлений на территории района.

Материалы уголовного производства по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, вместе с обвинительным актом направлены в суд для избрания наказания злоумышленникам. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, о похожем случае мы писали в январе 2017 года. В Киеве полиция задержала супругов-домушников неподалеку от обворованной квартиры. 40-летнего мужчину – гражданина другого государства – задержали в порядке ст. 208 УКП Украины. Его 35-летнюю жену-киевлянку, которая рассказала, что не знала, чем он занимается, отпустили под личное обязательство.

В среду мы сообщали, что в Киеве молодой вор обчистил квартиру французского дипломата. Злоумышленник проник в чужую квартиру с помощью дубликата ключа
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Источник:

"Сегодня"

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