В Киеве мужчина бросил гранату в полицейских: машину прошило осколками

Сегодня, 09:45

Появилось также фото возможного виновника нападения на правоохранителей

Место нападения на полицейских. Фото: Эспрессо
Место нападения на полицейских. Фото: Эспрессо

Неизвестный бросил в сторону правоохранителей взрывное устройство, предположительно гранату. Инцидент случился в Деснянском районе Киева на проспекте Маяковского. В результате взрыва полицейские не получили серьезных повреждений. Об этом сообщает Эспрессо.

Сообщается, что случилось происшествие на остановке общественного транспорта, однако пока не известно, что стало причиной таких действий мужчины.

В итоге от взрыва пострадал полицейский автомобиль: его прошило осколками и выбило стекло. Также задело и торговые точки неподалеку от места ЧП. Сами же правоохранители не получили серьезных повреждений.

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Также появились фото, на которых запечатлен на месте происшествия мужчина в наручниках, который и мог являться виновником инцидента.

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Напомним, в Украине отмечают, что закон о легализации оружия помог бы уменьшить количество преступлений. На начало 2017 г. в Украине было зарегистрировано 909 тыс. единиц огнестрельного оружия.

Ранее сайт "Сегодня" писал, какими громкими преступлениями запомнился 2017 год в Киеве. Большое число преступлений правоохранители объясняют нестабильной экономической ситуацией в стране и большим количеством приезжих.
Киев, взрыв, граната, полицейские

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