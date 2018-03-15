В Киеве мужчина бросил гранату в полицейских: машину прошило осколками

Неизвестный бросил в сторону правоохранителей взрывное устройство, предположительно гранату. Инцидент случился в Деснянском районе Киева на проспекте Маяковского. В результате взрыва полицейские не получили серьезных повреждений. Об этом сообщает Эспрессо.

Сообщается, что случилось происшествие на остановке общественного транспорта, однако пока не известно, что стало причиной таких действий мужчины.

В итоге от взрыва пострадал полицейский автомобиль: его прошило осколками и выбило стекло. Также задело и торговые точки неподалеку от места ЧП. Сами же правоохранители не получили серьезных повреждений.

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Также появились фото, на которых запечатлен на месте происшествия мужчина в наручниках, который и мог являться виновником инцидента.

Напомним, в Украине отмечают, что закон о легализации оружия помог бы уменьшить количество преступлений. На начало 2017 г. в Украине было зарегистрировано 909 тыс. единиц огнестрельного оружия.

Ранее сайт "Сегодня" писал, какими громкими преступлениями запомнился 2017 год в Киеве. Большое число преступлений правоохранители объясняют нестабильной экономической ситуацией в стране и большим количеством приезжих.