В Киеве мужчина до смерти избил своего товарища

В Печерском районе Киева задержали местного жителя, который до смерти избил своего товарища. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение от женщины, которая обнаружила своего сына мертвым в квартире на улице Зверинецкой. По ее словам, сын был избит.

"Предварительно известно, что во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник словесный конфликт, в разгар которого один избил другого. После драки они разошлись. 34-летний местный житель вернулся домой и лег спать, а на следующие сутки от полученных травм скончался", - рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался 38-летний киевлянин, он признался в содеянном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Киеве мужчина избил и ограбил собутыльников

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается досудебное расследование, начатое по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины.

"Мужчине объявили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и выбрали меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы", – добавил Андрей Дуброва.

Не так давно в Киевской области двое граждан Российской Федерации избили мужчин, которые сделали им замечание.

А в селе Немерче Винницкой области мужчина жестоко избил знакомого и пытался переехать его автомобилем. Жена пострадавшего успела оттащить его из-под колес, но сама получила травму ноги.