В Киеве мужчина до смерти избил своего товарища

Вчера, 23:43

Подозреваемому грозит лишение свободы до десяти лет

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Печерском районе Киева задержали местного жителя, который до смерти избил своего товарища. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. 

В дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение от женщины, которая обнаружила своего сына мертвым в квартире на улице Зверинецкой. По ее словам, сын был избит. 

"Предварительно известно, что во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник словесный конфликт, в разгар которого один избил другого. После драки они разошлись. 34-летний местный житель вернулся домой и лег спать, а на следующие сутки от полученных травм скончался", -  рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва. 

Полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался 38-летний киевлянин, он признался в содеянном. 

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается досудебное расследование, начатое по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины.

"Мужчине объявили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и выбрали меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы", – добавил Андрей Дуброва.

Не так давно в Киевской области двое граждан Российской Федерации избили мужчин, которые сделали им замечание.

А в селе Немерче Винницкой области мужчина жестоко избил знакомого и пытался переехать его автомобилем. Жена пострадавшего успела оттащить его из-под колес, но сама получила травму ноги.
Киев, избиение, мужчина, конфликт
Источник:

"Сегодня"

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