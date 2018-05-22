В Киеве мужчина до смерти избил знакомого из-за подозрения в краже денег

Сегодня, 15:23

41-летний житель Киевской области решил "проучить" возможного вора

 

Избитый мужчина умер в больнице. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Избитый мужчина умер в больнице. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Столичные оперативники задержали жителя Киевской области, который смертельно травмировал знакомого.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в дежурную часть Голосеевского управления полиции от прохожего поступило сообщение о том, что на улице Островной лежит мужчина без сознания. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

"Скорая" госпитализировала пострадавшего в больницу, а правоохранители изъяли с места одежду со следами вещества бурого цвета и направили на экспертное исследование. Оперативные работники разыскали свидетелей, которые указали на причастность мужчины к событию.

Правоохранители установили его местонахождение и задержали. Злоумышленником оказался 41-летний житель Киевской области, ранее не судимый. У мужчины нет постоянного места работы и проживания.

Он признался в содеянном и рассказал, что с друзьями употреблял алкоголь, но через некоторое время обнаружил отсутствие около 2 тыс. гривен. Мужчина заподозрил в исчезновении денег своего 38-летнего знакомого, который на тот момент уже покинул их компанию. Мужчина решил проучить друга, нашел его и избил. В результате пострадавший через несколько дней скончался в больнице.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявили о подозрении, ему избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.

Ранее мы сообщали, что в Киеве будут судить мужчину, который в общежитии до смерти избил львовянина. Как сообщили в ГУ НП в Киеве, происшествие случилось в декабре 2017 года на проспекте Науки (Голосеевский район). От местных жителей в полицию поступило сообщение о том, что на ступеньках общежития они обнаружили избитого 42-летнего львовянина, а на следующий день мужчина скончался в больнице.

Напомним, ранее в Киеве мужчина во время ссоры до смерти избил сожительницу. "Скорая" госпитализировала женщину без сознания из арендованной квартиры, в больнице она скончалась.
кража, убийство, избил, скончался, задержали
Источник:

"Сегодня"

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