В Киеве мужчина инсценировал ограбление, чтобы присвоить 200 тысяч

Полицейские Киева вывели на чистую воду 36-ленего киевлянина, который инсценировал собственное ограбление. Мужчина заявил, что двое неизвестных напали на него в Бутышевом переулке в Печерском районе и отобрали сумку, в которой было 200 тыс. грн. Деньги якобы принадлежали страховой компании, в которой он работает.

"Сообщение о преступлении зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции и решался вопрос об открытии уголовного производства по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Однако в ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские заметили расхождения в показаниях потерпевшего. Выяснилось, мужчина предоставил ложную информацию. Сам он признался, что придумал преступление, чтобы присвоить деньги компании", – сообщают в ГУ НП Киева.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее в Киеве судили грабителя, который летом прошлого года отнял у киевлянок – пожилой женщины и ее 62-летней дочери – рюкзак с мобильным телефоном, деньгами и личными вещами и запрыгнул в троллейбус. Одна из женщин остановила преступника и вырвала из его рук украденное, за что тот несколько раз ударил ее кулаком в лицо.

Ранее в Киеве два парня на Майдане Независимости подошли к спящему незнакомцу и украли у него часы. Один из злоумышленников отстегнул ремень и забрал себе ценную вещь, после чего они разошлись в разные стороны. Между тем в это время неподалеку сотрудники уголовного розыска патрулировали территорию и, заметив грабителей, решили за ними проследить.

Напомним, в июле в столице задержали грабителя, который с начала марта совершил ряд нападений на кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски Человека-паука и Бэтмена и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал предоставить все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного нападениями, составляет около 32 тыс. грн.







