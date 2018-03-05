В Киеве мужчина из ревности ударил товарища ножом

Сегодня, 15:36

Выяснилось, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу

 


Приревновав гостя к сожительнице, киевлянин ударил его ножом в живот. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Приревновав гостя к сожительнице, киевлянин ударил его ножом в живот. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Приревновав гостя к сожительнице, киевлянин ударил его ножом в живот. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщили в ГУ НП в столице, в воскресенье около 19:00 в Днепровское управление полиции от врача поступило сообщение о госпитализации в стационар 50-летнего мужчины с ножевым ранением в живот. Как объяснил пациент, травму он получил в квартире на Дарницком бульваре в ходе конфликта со знакомым.

Спецназовцы, которые первыми прибыли на вызов, передали работникам следственно-оперативной группы 29-летнего киевлянина. Он признался правоохранителям, что из-за ревности ударил товарища ножом. В дальнейшем орудие совершения преступления изъяли для проведения экспертизы.

Когда мужчина с женщиной и их знакомый распивали алкогольные напитки, между ними произошел конфликт. Приревновав гостя к сожительнице, киевлянин ударил гостя ножом в живот. Затем он вызвал врачей, но пострадавший не дождался их и ушел домой. И уже оттуда он повторно вызвал "скорую", которая забрала его в больницу.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины мужчину задержали и доставили в управление полиции. При проверке данных выяснилось, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по части первой статьи 121 Уголовного кодекса Украины. За умышленное тяжкое телесное повреждение мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее полиция задержала мужчину, который возле станции метро с ножом набросился на двух киевлян.

В начале февраля в Киеве квартирантка ударила ножом хозяина жилья. Женщина сама обратилась в полицию и сообщила о происшествии.

Ранее мы сообщали, что полиция Киева задержала мужчину, который во время драки зарезал брата.
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Источник:

"Сегодня"

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