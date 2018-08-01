В Киеве мужчина напал с ножом на парней, устроивших пьянку на спортивной площадке

В результате инцидента пострадали два парня и сам нападавший

В столице ночью произошла ссора между 62-летним прохожим и парнями, которые выпивали на спортплощадке. Во время конфликта с ними он ударил "заточкой" двух участников "застолья", рассказали в ГУ НП столицы.

Инцидент произошел около 2 часов неподалеку от магазина на бульваре Вацлава Гавела – именно там молодые люди пили пиво. В это время 62-летний мужчина с подругой проходили мимо. Он сделал компании замечание – и возникла словесная перепалка.

"Мужчина провел женщину домой и вернулся, прихватив с собой "заточку". Во время конфликта он нанес два удара в плечо 24-летнему киевлянину и один удар в живот его 29-летнему товарищу. "Скорая" доставила парней в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Сам злоумышленник тоже получил телесные повреждения, ведь пострадавшие пытались сопротивляться", – рассказал начальник отдела полиции Соломенского управления полиции Павел Чеханюк.

Оказалось, что мужчина с "заточкой" был ранее судим за имущественные преступления.

Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований. Задержанному объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 121 и 125 Уголовного кодекса Украины: умышленное нанесение тяжких и легких телесних повреждений. Кроме того, расследуется уголовное производство по статье 124 Уголовного кодекса Украины – умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны.

После проведения всех следственных действий правоохранители предоставят оценку действиям каждого участника конфликта.

Напомним, 8 июля на Оболони произошло происшествие со стрельбой. Копы задерживали мужчину, который находится в розыске. Как сообщают в Патрульной полиции, на проспекте Героев Сталинграда пеший патруль заметил подозрительного гражданина. Мужчина вел себя нервно и резко изменил направление движения, когда увидел инспекторов.