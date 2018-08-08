В Киеве мужчина ножом ранил знакомого

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который во время конфликта ранил своего знакомого ножом. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как выяснилось, во время распития алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил оппонента ножом в спину. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

"Правонарушитель был задержан на месте преступления. Это – 29-летний уроженец Полтавской области, ранее к уголовной ответственности не привлекался", – отметил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 1 августа в столице ночью произошла ссора между 62-летним прохожим и парнями, которые выпивали на спортплощадке. Во время конфликта с ними он ударил "заточкой" двух участников "застолья". Оказалось, что мужчина с "заточкой" был ранее судим за имущественные преступления.

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