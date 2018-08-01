В Киеве мужчина поджег авто знакомого и сам загорелся

Столичные правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Голосеевском районе. Как рассказали в ГУ НП Киева, выйти на след злоумышленника помог служебный пес.

Выяснили, что мужчина облил машину бензином и поджег, при этом и сам пострадал.

"Ночью в дежурную часть Голосеевского управления полиции позвонил 36-летний киевлянин и сообщил, что на улице Золотоношской горит его автомобиль. На вызов выехали патрули, следственно-оперативная группа, кинологи и спасатели. На месте происшествия правоохранители обнаружили обувь и часы. Служебная собака по кличке Метис-Миф взял след и привел полицейских к дому, где скрывался злоумышленник. Подозреваемого с ожогами рук задержали", – сообщают в полиции.

Фото: ГУ НП Киева

По словам начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина, это 32-летний уроженец Херсонской области, который ранее отбывал наказание за различные преступления. Два года назад он освободился из мест лишения свободы.

"Накануне между родственником задержанного и владельцем авто произошел конфликт. В результате мужчина приобрел канистру бензина и поджег автомобиль оппонента. Часть топлива попала на его одежду, и он тоже загорелся", – говорят в ГУ НП Киева.

Поджигателю объявили о подозрении по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Санкция статьи – до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Киеве на Троещине неизвестные подожгли внедорожник Nissan Pathfinder. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 9 июля.

Также мы писали о том, что у 16-этажного жилого дома на просп. Оболонском, 52, в автомобиле Mercedes-Benz S-500 возник пожар. В результате возгорания поврежден моторный отсек и передние колеса автомобиля, в рядом расположенном автомобиле Skoda Octavia было повреждено заднее правое крыло.

Ранее в Голосеевском районе на автостоянке сгорели 54 автомобиля. Большая часть поврежденных автомобилей уже не подлежит восстановлению.