В Киеве мужчина погиб на глазах у семьи: новые подробности смертельной аварии

На улице Щусева, недалеко от станции метро "Сырец", во вторник около 20:00 произошла масштабная авария, жертвой которой стал 30-летний мужчина.

Как рассказали в полиции Киева, автомобиль Skoda протаранил три припаркованные у дороги машины – Hyundai, Dacia, SsangYong, после чего перевернулся на крышу.

В момент столкновения возле Hyundai стоял 30-летний мужчина, который усаживал в машину своего трехлетнего сына, его жена была уже в салоне. Удар пришелся как раз в то место, где находился киевлянин. Тяжелые травмы, которые он получил, оказались несовместимы с жизнью. Ребенок уцелел чудом.

"По предварительной информации, 32-летний водитель Skoda потерял управление из-за того, что пытался избежать наезда на пешехода, который внезапно выскочил на дорогу в неустановленном месте. По словам свидетелей, он ехал на большой скорости. В присутствии понятых правоохранители провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Драгер не обнаружил содержания алкоголя. Очевидцы также говорят, что пешеход, спровоцировавший ДТП, это мужчина около 50 лет. Следователи просят граждан, которые могут его описать, и водителей, видеорегистраторы которых могли зафиксировать нарушителя, сообщить об этом по номеру следственного управления (044) 271-99-22". – рассказывают в ГУ НП Киева.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства ДТП продолжают выяснять.