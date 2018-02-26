В Киеве мужчина погиб в собственной квартире

Сегодня, 11:16

Тело обнаружили спасатели во время тушения пожара

 

Пожарные нашли тело мужчины
Пожарные нашли тело мужчины. Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

В Киеве в многоэтажном жилом доме произошел пожар, спасатели обнаружили тело мужчины.

В воскресенье, 25 февраля, в 22:12 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в 18-этажном жилом доме на ул. Заболотного, 28, в одной из квартир возник пожар.

Оказалось, что горит одна из квартир на девятом этаже. В 22:49 пожар был ликвидирован.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

В результате пожара повреждена мебель, закопчены стены и потолок квартиры.

На месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава. Причина возникновения пожара и обстоятельства трагедии будут установлены правоохранительными органами.

Напомним, во время масштабного пожара в гараже погибли двое мужчин. ЧП произошло 24 февраля в 23:50 в с. Горенка Киевской области.

Ранее в Киеве пожар унес жизнь мужчины. Об этом сообщает ГСЧС. По данным ведомства, трагедия произошла прошлой ночью в 9-этажном жилом доме на ул. Героев Днепра, 49 (Оболонский район столицы) в одной из квартир.
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Источник:

"Сегодня"

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