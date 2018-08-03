В Киеве мужчина получил два года условно за угрозы взорвать здание "игрушечной" бомбой

Сегодня, 16:38

Обвиняемый 58-летний киевлянин полностью признал свою вину

Фото: ГУ НП Киева
Фото: ГУ НП Киева

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать помещение акционерного общества. Подсудимому назначили два года лишения свободы с испытательным сроком один год.

Напомним, что происшествие случилось в марте 2018 года. В офис предприятия зашел мужчина с подозрительным устройством в руках. Он угрожал взорвать здание и приказал работникам покинуть помещение.

На месте происшествия его задержали сотрудники полиции. Кинологи и взрывотехники, которые также прибыли на место происшествия, осмотрели помещения и изъяли устройство, мужчина принес с собой. К счастью, устройство, которым правонарушитель запугивал персонал, оказалось муляжом.

Обвиняемый 58-летний киевлянин полностью признал свою вину

Приговором Соломенского районного суда в Киеве злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Напомним, в начале года в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.

Также мы писали о похожем случае. В столице поймали "минера" Конституционного суда. 39-летний безработный якобы заметил мужчину, который оставил на территории суда фугас.

Также мы сообщали о том, что в Киеве шестиклассники в шутку "заминировали" школу.
Киев, происшествие, приговор, минер
Источник:

"Сегодня"

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