В Киеве мужчина продавал наркотики через интернет-магазин

Сегодня, 16:31

Наркодилер хранил у себя пистолет с патронами

 


Наркодилера задержали. Фото: facebook.com/DPN.NP

Наркодилера задержали. Фото: facebook.com/DPN.NP

Наркодилера задержали. Фото: facebook.com/DPN.NP

Наркодилера задержали. Фото: facebook.com/DPN.NP

Наркодилера задержали. Фото: facebook.com/DPN.NP

Наркодилера задержали. Фото: facebook.com/DPN.NP

В Киеве оперативники управления противодействия наркопреступности разоблачили организатора интернет-магазина по продаже наркотиков и его "клиента".

Как сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, в ходе санкционированного обыска по месту жительства наркодельца, который реализовывал наркотики и психотропы через созданные им интернет-магазин и группу в популярном мобильном приложении, полиция изъяла 20 граммов кокаина, 500 граммов психотропного вещества "МДМА", 200 граммов кетамина, более килограмма каннабиса, галлюциногенный препарат в виде пастилок.

Общая стоимость изъятых наркотиков и психотропов составляет более трех млн. грн. Кроме того, наркодилер хранил у себя пистолет с патронами. Наркосбытчик задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, в отношении него открыто уголовное производство за сбыт наркотиков (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Ему грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в Киевской области задержали женщину-наркодилера, которая сбывала наркотики студентам.

Кроме того, в Киеве правоохранители разоблачили мужчину на сбыте метадона через закладки. Участковые инспекторы Шевченковского управления полиции на улице Котовского остановили 33-летнего местного жителя, который вел себя подозрительно. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него семь пакетов с наркотическим веществом.

Напомним, в Борисполе задержали мужчину с килограммом наркотиков. У 31-летнего безработного местного жителя при осмотре обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом – каннабисом – в сухом измельченном состоянии.
наркотики, сбыт, наркодилер, интернет-магазин, в Киеве
Источник:

"Сегодня"

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