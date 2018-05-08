В Киеве мужчина провалился в пятиметровую яму

Вчера, 11:27

Пострадавший очень неудачно упал на заброшенной стройке и потерял сознание

 

Мужчина упал в яму. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Мужчина упал в яму. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на просп. Гонгадзе, 6 (Виноградарь), мужчина пошел по малой нужде и провалился под землю.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, спасатели и медики пытаются достать мужчину из пятиметровой ямы.

screenshot_1_213

По словам свидетеля, вызвавшего "скорую", пострадавший очень неудачно упал в яму на заброшенной стройке. Сейчас он находится без сознания, но дышит.

Напомним, в апреле жительница Кривого Рога Днепропетровской области провалилась под землю, когда вышла погулять с ребенкомна детской площадке. О происшествии написала сама пострадавшая – Наталия Василихина на своей странице в Facebook. "Сейчас гуляла с ребенком во дворе и на детской площадке, где песочник... провалилась в яму по пояс. Такой же обвал без дна в соседнем дворе, увеличивается. Что это? И куда с этим обращаться? ", – написала она.

А в селе Подгорцы Львовской области женщина провалилась в четырехметровую пропасть, которая образовалось прямо у нее под ногами. Женщина 40 минут звала на помощь, пока ее не услышали соседи, которые и вызвали спасателей. Те спустились за потерпевшей по лестнице и подняли на поверхность спасательной косынкой.
провалился, мужчина, ямы, Виноградарь, под землю, упал, потерял сознание

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве рыбак провалился под лед

5 Апреля, 11:23

Мужчину спасли трое рабочих яхт-клуба на надувной лодке  

Происшествия

Мужчину спасли. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

В Киеве патрульные спасли упавшего с лестницы мужчину

28 Марта, 17:41

Человек лежал возле развлекательного заведения и не подавал признаков жизни  
Загрузка...

Происшествия

Мусоровоз ушел под землю. Фото: Киев Оперативный

В Киеве мусоровоз провалился под асфальт

19 Апреля, 04:05

Инцидент произошел на улице Ушакова, 8а

Днепр

facebook.com/natali.vasilihina

В Кривом Роге на детской площадке женщина провалилась под землю

4 Апреля, 03:45

Из ямы женщину достали прохожие
Загрузка...