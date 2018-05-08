В Киеве мужчина провалился в пятиметровую яму

В Киеве на просп. Гонгадзе, 6 (Виноградарь), мужчина пошел по малой нужде и провалился под землю.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, спасатели и медики пытаются достать мужчину из пятиметровой ямы.

По словам свидетеля, вызвавшего "скорую", пострадавший очень неудачно упал в яму на заброшенной стройке. Сейчас он находится без сознания, но дышит.

Напомним, в апреле жительница Кривого Рога Днепропетровской области провалилась под землю, когда вышла погулять с ребенкомна детской площадке. О происшествии написала сама пострадавшая – Наталия Василихина на своей странице в Facebook. "Сейчас гуляла с ребенком во дворе и на детской площадке, где песочник... провалилась в яму по пояс. Такой же обвал без дна в соседнем дворе, увеличивается. Что это? И куда с этим обращаться? ", – написала она.

А в селе Подгорцы Львовской области женщина провалилась в четырехметровую пропасть, которая образовалось прямо у нее под ногами. Женщина 40 минут звала на помощь, пока ее не услышали соседи, которые и вызвали спасателей. Те спустились за потерпевшей по лестнице и подняли на поверхность спасательной косынкой.